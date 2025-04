Thunderbolts* : le regret du réalisateur Jake Schreier

Dans une récente interview accordée à SFX Magazine, le réalisateur Jake Schreier a révélé qu'il souhaitait initialement inclure Man-Thing dans l'équipe des Thunderbolts. Cependant, ce projet n'a pas abouti en raison de l'implication antérieure du personnage dans le spécial Werewolf by Night de 2022.

Schreier a exprimé son intérêt pour Man-Thing, déclarant : « Je pense qu'il y a eu un moment pendant les propositions où je voulais vraiment que Man-Thing soit dans l'équipe », mais a reconnu que « tout s'est bien terminé » malgré son absence.

Man-Thing, apparu pour la première fois dans Savage Tales #1 en 1971, est une créature marécageuse dotée de pouvoirs mystiques. Sa brève apparition dans Werewolf by Night, où il vient en aide à Jack Russell, a été saluée par les fans, renforçant son statut de personnage culte. Son absence dans Thunderbolts* est donc d'autant plus notable pour les amateurs de l'univers Marvel.​

Le film Thunderbolts*, prévu pour une sortie en juillet 2025, mettra en scène une équipe composée de personnages tels que Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Bucky Barnes (Sebastian Stan) et U.S. Agent (Wyatt Russell). Schreier a souligné que le film adoptera une approche différente des précédentes productions du MCU, en explorant des zones morales plus grises et en mettant en avant des personnages complexes. Il a déclaré : « Il s'agissait de regarder à travers le MCU et de ne pas simplement trouver des méchants qui pourraient être bons, mais des personnages qui existent davantage dans cette zone moralement grise ou qui étaient potentiellement destinés à autre chose, mais quelque chose a mal tourné. » ​