DC Comics suspend Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn au profit d'un titre Gotham City Sirens

C'est une annonce pour le moins surprenante de la part de DC Comics qui vient, à travers ses sollicitations de juillet, de suspendre trois séries : Catwoman (Torunn Gronbekk, Mariana Ignazzi), Poison Ivy (G. Willow Wilson, Marcio Takara) et Harley Quinn (Elliott Kalan, Mindy Lee). La raison ? L'introduction d'une nouvelle série Gotham City Sirens intitulée Gotham City Sirens: Unfit for Orbit. D'ordinaire, cette série s'ajouterait à celles existentes (et si le taff est vraiment bien fait, avec des références aux différents titres à chaque autre série) mais pour cette fois, cette nouvelle série fera plutôt office de remplacement.

La suspension de ces titres durera durant l'intégralité de la publication de Gotham City Sirens soit le temps des cinq numéros. Pas de panique, le titre ne sera pas mensuel mais hebdomadaire. Vous n'aurez donc pas à attendre cinq mois mais cinq semaines.

Voici le synopsis de cette nouvelle série :

Il y a une nouvelle boîte de nuit sur le thème de l’espace à Gotham City, et qui de mieux pour la cambrioler que Catwoman , Ivy et Harley ? Mais il y a plus dans cette discothèque intergalactique qu’il n’y paraît, comme le découvrent les Sirènes lorsqu’elles tombent la tête la première dans un complot visant à détruire la planète entière dirigé par le propriétaire du club - le despote extraterrestre Despero ! J’espère que vous avez une bonne assurance, Gotham City, parce que vous êtes sur le point de vous faire démolir. Des apparitions spéciales de DJ mortels, de chaudasses extraterrestres, de danseurs déguisés en extraterrestres, d’échecs mutants, d’un OVNI sauvage et de beaucoup, beaucoup de feu !

Côté covers, vous avez le choix : de superbes covers bien dinstinctes pour des covers connectées pour, au final, avoir une jolie fresque :

La série sera tenue par Leah Williams et Haining. Le premier numéro est prévu pour le 2 juillet.