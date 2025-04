Jon Bernthal parle de son inspiration pour le film The Punisher à venir

Il faut être honnête, malgré les derniers hauts et bas du côté de Marvel et de son MCU, les prochains projets ont de quoi faire envie. La bande annonce de Thunderbolts* était plutôt prometteuse, sans oublier qu'il concluera la phase 5 du MCU, The Fantastic Four: First Steps s'annonce comme un très beau top départ pour la phase 6 et qui, en plus, sera suivi par un nouvel opus Avengers.

Et bien sûr, il y a aussi le prochain film The Punisher . Et si, sur le papier, un film Punisher version Disney pourrait faire peur, le fait qu'il soit avec Jon Bernthal a déjà de quoi rassurer un peu plus. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on sait qu'il ne se contentera pas de tenir le rôle principal mais qu'il aura également un oeil sur la direction que prendra le film.

Il y a peu, c'est justement sur cette direction que l'acteur a pris la parole en parlant de ce qui l'a inspiré pour écrire le scénario du film. Voici ce qu'il a déclaré :

Pour le Corps des Marines. Et pour cette communauté qui m'a aidé dans ce voyage. M'aider à écrire, m'aider à trouver ce personnage - certaines des meilleures personnes que nous ayons dans ce pays ont porté ce crâne de Punisher sur leur gilet pare-balles lorsqu’ils ont pris cette incroyable marche vers le danger pour défendre notre pays. C’est quelque chose que je prends énormément au sérieux, et je fais le divertissement pour eux ; Je le fais avec eux. Je veux vraiment, vraiment bien faire les choses.

Une belle déclaration, qu'en dites-vous ?