DC ramène à la vie l'un de ses grands super-vilains

La mort a encore perdu l'un de ses membres. Cette fois, c'est chez l'éditeur DC Comics que cela se passe et, plus particulièrement, du côté des Titans. En effet, la preview de Titans #22 (écrit par John Layman et dessiné par Bayliss) a été dévoilée et visiblement, celui que l'on considère souvent comme étant le plus grand assassin du DC Universe et l'ennemi juré des Teen Titans, Slade Wilson / Deathstroke, va faire son retour.

Voici le synopsis :

DEATHSTROKE, DE RETOUR D’ENTRE LES MORTS ?! Il est le mercenaire le plus meurtrier du monde et l’ennemi le plus Ancien et le plus dangereux des Titans. Il est mort aussi... Ou du moins, nous le pensions mort. Oui, nous parlons de Slade Wilson, Deathstroke, maintenant de retour d’entre les morts, construisant une nouvelle équipe de méchants et prêt à affronter les Titans. Comment a-t-il fait ? Découvrez-le dans ce numéro à ne pas manquer !

Et voici les images :

Sortie le 16 avril 2025.