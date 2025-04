Marvel annonce neuf titres liés à One World Under Doom pour juillet 2025

Marvel vient de dévoiler son planning pour le mois de juillet. L'occasion pour nous de faire un petit point sur l'event One World under Doom. Ainsi, nous savons que pas moins de neuf titres seront liés à l'event Marvel. Parmi eux, nous trouverons la continuation de plusieurs séries, les débuts de la série G.O.D.S. : One World Under Doom mais aussi la conclusion des séries Doctor Strange of Asgard et Doom's Division.

Voici le détails :

Sorties du 2 juillet 2025

Avengers #28

Ecrit par Jed Mackay et dessiné par Andrea Broccardo

Tie-in

LES AVENGERS RÉUNIS ! Face à Doom, les Avengers se sont tenus debout. Maintenant que la Cité Impossible est assiégée, le reste de l’équipe arrive pour faire tomber le Maître du Mal ! Mais le Penseur fou ne se laissera pas abattre alors qu’il libère une nouvelle arme mortelle !

Sorties du 9 juillet 2025

Doctor Strange of Asgard #5 (dernier numéro)

Ecrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

QUI DEVIENDRA LE SORCIER SUPRÊME D’ASGARD ? Doctor Strange découvre enfin la vérité derrière le meurtre de Hulda - mais le véritable meurtrier est peut-être plus proche qu’il ne le pense ! Une confrontation finale mène à un duel magique qui changera l’avenir d’Asgard...

Red Hulk #6

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

Tie-in

RED Hulk VS. WAR-WOLF ! Thunderbolt Ross est de retour sur le sol américain – non pas en tant que héros, mais en tant que criminel de guerre accusé d’avoir violé le traité international avec le Docteur Fatalis après avoir abattu une ogive nucléaire sur la Latverie. Mais ce n’est pas une prison ordinaire dans laquelle il se retrouve piégé. Au lieu de cela, il s’agit d’un centre de recherche gamma top secret dirigé par nul autre que... LE WAR-WOLF !

Superior Avengers #4

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Kyle Hotz

Tie-in

QUI TIRE LES FICELLES ? Alors que les SUPERIOR Avengers consolident leur place en tant que héros les plus puissants de la Terre, les fissures commencent à apparaître. Où se situe la fidélité de chaque membre ? Et peuvent-ils rester ensemble assez longtemps pour atteindre leur objectif ultime ?

Sorties du 16 juillet 2025

Runaways #2

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

CHASE STEIN : RETOUR DU FUTUR ! Chase est de retour, semblant plus dangereux et plus sombre que jamais ! Mais que s’est-il passé dans le futur pour qu’il se méfie autant de Gert ? Et combien de temps les Runaways peuvent-ils continuer à fuir la volonté de Doom ?

Sorties du 23 juillet 2025

Doom's Division #5 (dernier numéro)

Ecrit par Yoon Ha Lee et dessiné par Minkyu Jung

Tie-in

PLUS DE DOOM’S DIVISION ! Après avoir été emprisonné par White Fox, la Doom's Division est libre et les membres veulent des réponses. Mais White Fox ne livrera pas ses secrets sans se battre ! Et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de la Doom’s Division ? C’est un FINAL ÉPIQUE que vous NE VOULEZ PAS MANQUER !

Iron Man #10

Ecrit par Spencer Ackerman et dessiné par Julius Ohta

Tie-in

IRON MONGER : TRIOMPHANT ! Juste au moment où Tony Stark pensait avoir trouvé une stratégie réussie dans sa guerre contre l’Empereur Fatalis, une bête d’en bas revient en rampant depuis le bord du gouffre ! L’INSURGÉ IRON MAN pourra-t-il vaincre IRON MONGER avant que tout ne s’effondre ?

Sorties du 30 juillet 2025

G.O.D.S.: One World Under Doom #1

Ecrit par Ryan North et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

LA SCIENCE ET LA MAGIE ENTRENT EN COLLISION DANS G.O.D.S. : ONE WORLD UNDER DOOM ! Les agents cosmiques de la série hallucinante G.O.D.S. de Jonathan Hickman et Valerio Schiti reviennent en juillet dans G.O.D.S. : ONE WORLD UNDER DOOM, une nouvelle bande dessinée dérivée du scénariste de ONE WORLD UNDER DOOM, Ryan North, et de l’artiste Francesco Mortarino

A ces titres s'ajoutera One World Under Doom #6 dont ignorons encore les détails pour le moment (si ce n'est que nous retrouverons Ryan North au scénario et R.B. Silva au dessin, bien sûr).

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur le premier numéro de One World Under Doom ici.