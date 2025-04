Fantastic Four: First Steps : Au tour d'Ebon Moss-Bachrach de prendre la parole

Après ses collègues Joseph Quinn, Vanessa Kirby, c'est au tour d'Ebon Moss-Bachrach de s'exprimer sur le prochain opus Quatre Fantastiques. Par contre, concernant ce dernier, ce n'est pas tant sur le personnage qu'il est revenu. Avant tout, il a parlé des effets spéciaux.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je n’ai jamais collaboré avec autant de gens, littéralement des centaines de personnes, entre les animateurs et les concepteurs. C’était un véritable travail d’équipe. Même si une grande partie est de la capture de mouvement et créée en animation, toutes ces pièces de costume ont été construites. Nous avions toujours un costume sur le plateau qui avait les proportions réelles pour que nous puissions voir comment tout cela allait se goupiller. C’était une sorte de dialogue continu et sans fin entre moi et les concepteurs et les gens des effets visuels. C’était une expérience unique. Je me sentais comme le cerveau : je faisais des choix créatifs, puis nous revienions en arrière, puis ils y parvenaient. J’ai été profondément, profondément impressionné par le sérieux et le dévouement dont tous les designers ont fait preuve pour rendre cet homme à la fois fascinant, humain et inhumain.

Ensuite, c'est sur la création du personnage qu'il est revenu :

Jack Kirby a écrit ce personnage [de Ben Grimm] comme un hommage à son père et aux rues dans lesquelles il a grandi. Je suis new-yorkais, et j’ai passé beaucoup de temps sur Essex Street, sur Delancey, sur Clinton. Je me sens comme chez moi, et la production a fait un excellent travail pour recréer cela. C’était tellement cool de descendre et de voir le vendeur de chapeaux et le vendeur de poissons. J’étais choqué que nous soyons en dehors de Londres parce que j’avais l’impression d’être dans le Lower East Side.

Enfin, il a également fait une parenthèse sur le personnage de Micro. Pourquoi ? Parce qu'il avait tenu ce rôle dans la série The Punisher , bien sûr ! Et sa remarque est à la fois humble et intéressante :

Je pense que c’est cool que Micro s’appelle David Lieberman, qui prend son nom de famille de Stan Lee. Ensuite, Ben Grimm est cet amalgame de Kirby. Donc, dans mes deux brèves représentations de personnages Marvel, j’ai touché les deux grands. C’est un grand honneur que je prends à cœur.

Il est assez intéressant de voir que l'acteur, tout comme Vanessa et Joseph d'ailleurs, semblent avoir bossé leur sujet avant le tournage. Ils semblent savoir de quoi ils parlent, ce qui rend leur implication d'autant plus agréable à lire pour les fans de comics.