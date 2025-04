Marvel annonce le retour de Werewolf by Night

Le réalisateur du film Marvel Studios Special Presentation: Werewolf by Night, Michael Giacchino, reprend du service du côté de Marvel. Cette fois, il sera scénariste de la série Werewolf by Night: Blood Moon Rise, accompagné par David Messina au dessin (et, indirectement, avec Jason Loo qui sera en charge d'une histoire secondaire).

A son sujet, Giacchino a déclaré qu'il pourrait s’agir d’une histoire perdue de la série originale, d’une certaine manière avant d'ajouter il y a une tournure amusante qui, je pense, va être vraiment intéressante pour les gens qui aiment Jack Russell et cette tradition.

Sortie en juillet 2025.