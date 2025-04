Augmentation de tarif pour les titres Spawn

Le titre légendaire de Todd McFarlane, Spawn, ne sera plus disponible au prix de 2.99$. A présent, chaque numéro passera à 3.99$. Il s'agit d'un changement qui est tout sauf anodin dans le sens où les numéros US de Spawn étaient proposés à moins de 3 dollars depuis pas moins de 15 ans.

Tout d'abord repérée par les sites spécialisés, l'augmentation a finalement été accompagnée d'une déclaration d'un représentant d'Image Comics.

Voici ce qu'il a déclaré :

Nous discutons de l’augmentation du prix sur SPAWN depuis un certain temps - qui a été inférieur à celui de la majorité de nos autres bandes dessinées - et principalement en réponse aux commentaires selon lesquels la série était sous-évaluée par rapport aux normes actuelles du marché. Le fait que le moment choisi pour que l’augmentation soit diffusée en fonction de l’actualité des tarifs douaniers est une coïncidence. En fin de compte, nous espérons ne pas avoir à augmenter les prix de nos livres en réaction aux nouveaux tarifs et nous avons exploré toutes les options en interne pour éviter ce scénario et maintenir nos bandes dessinées et nos romans graphiques à des prix raisonnables pour le consommateur moyen.