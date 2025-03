Doctor Doom remplace Kang le Conquérant : le plot de Kang Dynasty dévoilé

Initialement prévu sous le titre "Avengers: The Kang Dynasty", le prochain opus de la saga Marvel a été rebaptisé "Avengers: Doomsday". Ce changement reflète une réorientation majeure du scénario, avec Doctor Doom prenant la place de Kang le Conquérant en tant que principal antagoniste.

Selon des informations rapportées par The Cosmic Circus, les plans originaux prévoyaient que les Avengers affrontent diverses variantes de Kang, notamment Immortus, Centurion et Rama-Tut. Cependant, suite aux performances mitigées de "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" et aux problèmes juridiques de l'acteur Jonathan Majors, Marvel Studios a décidé de modifier cette approche.

Dans cette nouvelle version, Doctor Doom, interprété par Robert Downey Jr., devient le principal adversaire des Avengers. Le film explorera les incursions multiverselles, avec des univers entrant en collision, et introduira des personnages emblématiques tels que les X-Men et Deadpool . ​

La sortie de "Avengers: Doomsday" est prévue pour le 1er mai 2026. Les fans attendent avec impatience de voir comment cette nouvelle direction influencera l'avenir du Marvel Cinematic Universe.