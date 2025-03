Marvel annonce le casting de Avengers: Doomsday

Le cinquième Avengers, sous-titré Doomsday, sortira le 29 avril 2026. Marvel Studios prépare donc le terrain pour le début de la production en dévoilant le casting du film. Sans plus attendre, voici la liste des acteurs confirmés comme étant présent dans Avengers: Doomsday, ainsi que le personnage joué :

Chris Hemsworth (Thor)

Vanessa Kirby (Sue Storm/Invisible Woman)

Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America)

Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier)

Letitia Wright (Shuri/Black Panther)

Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man)

Wyatt Russell (John Walker/US Agent)

Tenoch Huerta Mejia (Namor)

Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Chose)

Simu Liu (Shang-Chi)

Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow)

Kelsey Grammer (Hank McCoy/Le Fauve )

Lewis Pullman (Bob, ou Sentry d'après les rumeurs)

Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon)

Joseph Quinn (Johnny Storm/La Torche)

David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian)

Winston Duke (M'Baku)

Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost)

Tom Hiddleston (Loki)

Patrick Stewart (Charles Xavier/Professeur X)

Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto)

Alan Cumming (Kurt Wagner/Diablo)

Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystique)

James Marsden (Scott Summers/Cyclope)

Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit)

Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic)

Robert Downey Jr. (Victor Von Doom/Doctor Fatalis)

Certains noms ne sont pas étonnants, voire rassurants, puisque ce sont soit des personnages de la phase actuelle du MCU, soit des personnages plus anciens qui reviennent. En revanche, d'autres surprennent notamment d'anciens X-Men de la franchise de la Fox.

Nous retrouverons en tout cas beaucoup de personnages des prochains films de Marvel, des Fantastic Four et des Thunderbolts. C'est un peu dommage de gacher la surprise des personnages prévus, espérons que Marvel en garde sous le coude, puisqu'il manque quand même des gens : Mark Ruffalo (Hulk), Chris Pratt (Star-Lord), Tom Holland (Spider-Man), Brie Larsen (Captain Marvel), etc. Ou peut-être que le reste est prévu pour le sixième Avengers, Secret Wars.