Elizabeth Olsen dément son retour dans le MCU, mais les fans restent sceptiques

Elizabeth Olsen , l'actrice incarnant Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge dans l'univers cinématographique Marvel, a récemment déclaré ne pas être au courant d'un éventuel retour de son personnage dans les prochains films Avengers.

Interrogée lors de l'émission "Jenna & Friends" sur son avenir dans le MCU, Olsen a répondu en riant : "Eh bien, si quelqu'un n'a pas vu 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', je suis morte." Elle a ajouté ne pas être informée d'un quelconque retour prévu.

Ces déclarations interviennent alors que des rumeurs circulent sur une possible participation de la Sorcière Rouge aux prochains films "Avengers: Doomsday" et "Avengers: Secret Wars", réalisés par les frères Russo. Certains fans restent sceptiques quant aux propos d'Olsen, rappelant que les acteurs de Marvel sont souvent tenus au secret concernant l'avenir de leurs personnages. Par exemple, Andrew Garfield avait nié sa participation à "Spider-Man: No Way Home" avant que sa présence ne soit finalement confirmée.

Par ailleurs, Kathryn Hahn, qui interprète Agatha Harkness dans le MCU, a été interrogée sur les déclarations d'Olsen. Elle a répondu : "Oh, non, je ne sais rien de rien. Je suis sous une roche. Je l'aime tellement."

Actuellement, Elizabeth Olsen se consacre à de nouveaux projets. Elle a récemment terminé le tournage de "Panic Carefully", un film réalisé par Sam Esmail avec Julia Roberts, et s'apprête à tourner le pilote d'une série pour FX intitulée "Seven Sisters".

Malgré l'incertitude entourant le retour de la Sorcière Rouge dans le MCU, les fans restent attentifs aux annonces futures, espérant revoir Elizabeth Olsen endosser le rôle de Wanda Maximoff.