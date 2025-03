La série animée Smallville tombe à l'eau suite à l'arrivée de James Gunn

C'est le co-créateur de la série, Alfred Gough, qui a déclaré la chose. Suite à l'arrivée de James Gunn, le projet d'une suite animée à Smallville a tout bonnement été annulé. Voici ce qu'il a dit :

Warners a évidemment traversé beaucoup de choses, et je pense que le fait qu’ils soient en train de redémarrer Superman à nouveau, aura un peu malheureusement, je pense, mis notre truc de côté pendant un moment.

Je pense que le problème avec la plupart des projets en développement dans n’importe quel studio et/ou n’importe quel réseau, c’est le changement de régime, c'est ça le truc.

Pour rappel, nous parlons de ce projet depuis 2021. Tom Welling et Michael Rosenbaum expliquaient, à l'époque, faire le maximum pour ramener ces personnages à la vie tout en y incluant le plus d'acteurs du casting originel possible.