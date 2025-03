Elizabeth Olsen ne sera pas Scarlet Witch dans Avengers: Doomsday & Secret Wars

Vous êtiez sans doute nombreux à attendre son retour mais malheureusement, il semblerait bien que l'actrice Elizabeth Olsen ne sera pas de la fête pour les films Avengers: Doomsday & Secret Wars. En effet, l'actrice est actuellement à Londres pour un tournage. Un journaliste lui a donc demandé si elle allait poursuivre son séjour pour tourner les films Marvel. Voici ce qu'elle a répondu :

Non. Je rentre [aux Etats-Unis]. Je viens juste de terminer [Panic Carefully]. J'enchaîne avec un pilot pour FX [intitulé Seven Sisters].

De manière plus drastique, l'actrice a également s'être rendue compte dernièrement de l'énergie et du temps que les films Marvel lui prenaient et qu'elle préfèrerait, à présent, choisir des films qui reflètent ses propres goûts.

La page Elizabeth Olsen serait-elle définitivement tournée ? Ou est-ce une manière de brouiller les pistes ?