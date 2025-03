Pour Tom Brevoort, Spider-Man ne va pas se remarier de sitôt

Il a été demandé à Tom Brevoort, Marvel Executive Editor, SVP et X-Men Group Editor, si Spider-Man allait se marier à nouveau dans des séries telles que Ultimate Spider-Man , Renew your vows si l'un de ces livres venait à être en perte de vitesse par rapport à d'autres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la déclaration de Tom Brevoort est plutôt sans équivoque. Voici ce qu'il a déclaré :

Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne crois pas qu’il y ait un tel seuil parce que ce n’est pas ce n'est pas le propos des publications ULTIMATE Spider-Man ou RENEW YOUR VOWS ou autres. [...]. Et AMAZING Spider-Man a toujours été notre titre régulier le plus vendu depuis une décennie et demie, donc un autre livre qui se vend mieux que lui n’est pas une cause d’inquiétude, c’est une raison de célébrer. Mais les ventes d’ASM continuent de se dérouler comme elles l’ont toujours fait.

De votre côté, aimeriez-vous revoir Spider-Man avec la bague au doigt ?