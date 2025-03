DC lâche la bombe Harley Quinn Fartacular: Silent Butt Deadly #1

Amis du bon goût, bonjour. DC Comics vient de lâcher la preview du prochain titre Harley Quinn. Pourquoi utiliser le verbe "lâcher" ? Parce que le titre s'appelle Harley Quinn Fartacular : Silent Butt Deadly, que l'on pourrait bien traduire par Harley Quinn sPETctaculaire : Silencieux mais mortel (avec un jeu de mot que l'on perd dans la version française puisque but, qui veut dire "mais", a été écrit "butt", ce qui veut dire "le derrière"). Voilà... Que dire de plus ? Le département marketing de DC Comics était à fond. Et même que l'on nous promet un numéro qui "fusionne l'humour grossier avec des flatulences explosives et un chaos satirique"...

Voici les premières images :

Le titre sort le 26 mars pour 7.99$.