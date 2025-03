One World Under Doom : super-vilains et super-héros s'allient contre Doom

Marvel a commencé à dévoiler One World Under Doom #3. Sans surprise, super-vilains et super-héros commencent d'ores et déjà à s'allier pour renverser celui qui a placé le monde sous sa coupe : Doom. Ainsi, nous pouvons voir les Avengers aux côtés d'autres personnages tels que le Docteur Octopus , le Bouffon Vert ou encore Mysterio pour ne citer qu'eux.

Il n’y a pas que les héros qui n’aiment pas avoir Doom aux commandes. Le nouvel aperçu de ONE WORLD UNDER DOOM #3 révèle que les Avengers ont rassemblé certains des méchants les plus meurtriers de la Terre pour combattre à leurs côtés : les super génies DOCTOR Octopus et M.O.D.O.K., les maîtres des arts sombres BARON MORDO et GOBLIN Queen , et les brillants manipulateurs ARCADE et Mysterio ! C’est une puissante coalition que même Fatalis ne peut écarter, et alors qu’il se défend contre leur attaque effrontée, Scarlet Witch mène une enquête magique pour découvrir comment Fatalis a vraiment accédé au pouvoir, pour faire face à une vérité dévastatrice !

Sortie le 23 avril 2025.