Tatiana Maslany de retour en She-Hulk pour Avengers ?

Ce n'est pas une annonce officielle mais en faisant un plus un, plusieurs sites internet commencent à émettre l'hypothèse selon laquelle Tatiana Maslany serait de retour en She-Hulk pour le film Avengers.

Le un plus un en question est assez simple. Plus tôt cette semaine, la Comic Con de Liverpool a annoncé que Tatiana Maslany a dû annuler sa participation à la convention. La raison ? Un tournage. Et bien que l'actrice soit sur plusieurs projets, le fait que la convention ait lieu en mai et le fait qu'aucun nom de film ou de série n'ait été avancé pour expliquer son annulation laisse penser qu'il s'agirait bien du film Avengers dont l'apparition serait gardée secrète.

Enfin, les sites US rappellent également que le personnage de She-Hulk était apparu sur le concept art d'Avengers: Secret Wars.

Ces deux faits auront été suffisants pour mettre en lumière l'idée selon laquelle l'actrice pourrait très bien revenir dans le MCU.

De votre côté, que pensez-vous de ces observations ? Aimeriez-vous voir She-Hulk dans un film Avengers ?