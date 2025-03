Quatre planches du titre Absolute Martian Manhunter #1 se dévoilent

Le titre sera écrit par Deniz Camp et dessiné par Javier Rodriguez

C'était lors de la Comic Con de New York de l'an dernier que nous apprenions que Deniz Camp et Javier Rodriguez allaient être en charge du titre Absolute Martian Manhunter . Et il y a quelques jours, ce sont pas moins de quatre planches du premier numéro qui ont été dévoilées. Les voici :

Synopsis :

DENIZ CAMP ET JAVIER RODRIGUEZ TRANSFORMENT L’UNIVERS ABSOLUTE ! Au-delà de Mars... au-delà de la forme physique... au-delà de la compréhension humaine... il ne reste plus que l’extraterrestre ultime : l’Absolute Martien Manhunter.

Le titre sortira le 26 mars aux Etats-Unis au prix de 4.99$.