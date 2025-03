Superman : premiers retours de la phase de test et durée

Il y a quelques jours, certains chanceux ont pu assister à la séance test du film Superman de James Gunn. Une séance qui nous permet d'en savoir déjà un peu plus.

Tout d'abord, cette première monture ferait 140 minutes soit 2h et 20 minutes. Il s'agit d'une durée "dans la moyenne" pour James Gunn, son film le plus long, Guardians of the Galaxy vol.3 faisant 150 minutes tandis que son The Suicide Squad, son premier film au sein du DCEU, faisait 132 minutes.

A présent, concernant le film en lui-même, nous avons également plus d'informations. Ainsi, David Corenswet serait à la hauteur de la tâche dans le rôle de Superman. Il est également précisé que beaucoup d'éléments tournés en dérision par les internautes par le passé passent, en réalité, bien mieux dans le film que lorsqu'ils sont sortis de leur contexte (ndlr : il s'agit de l'évidence même si vous voulez mon avis mais bon... le rapport US a préféré le signaler alors, en bon élève... je le signale).

Enfin, pour ce qui est de Gunn, il aurait été capable de contrôler son petit grain de folie selon les dires. Ainsi, il y aurait un bon équilibre entre humour et drame en disant qu'il y a des moments vraiment drôles, mais qu’il sait aussi quand devenir sérieux.

Voilà de quoi être rassurés. Pour le moment.