Pour Gal Gadot, Zack Snyder a eu la vision de Wonder Woman

C'est lors d'un entretien avec Variety que l'actrice Gal Gadot est revenue sur l'un de ses anciens rôles, celui de Wonder Woman. Plus particulièrement, elle est revenue sur l'implication de Zack Snyder dans le projet.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Zack Snyder a vraiment eu la vision de Wonder Woman . Faire un film solo Wonder Woman avec une partenaire telle que Patty Jenkins a changé ma vie. Je crois que nous avons toutes les deux ressenti que nous n'étions que des vaisseaux pour raconter une histoire qui était bien plus grande que nous, et pour laquelle le monde était prêt - une femme complète, autonome qui est à la fois forte et vulnérable.