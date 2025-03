[Sorties Comics] Mercredi 19 Mars

Panini Comics



Pas de note

David Michelinie, Mark Bagley…



Des cadavres atrocement mutilés jonchent les rues de New York. Spider-Man mène l’enquête et découvre avec effroi que le tueur pourrait avoir un lien avec Venom. Pourtant, Eddie Brock et son symbiote sont censés s’être retirés sur une île des Caraïbes... Qui se cache derrière ces meurtres ?

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 351-375 et Annuals 25-26, Spectacular Spider-Man (1979) Annual 11-12, Web of Spider-Man (1985) Annuals 7-8 et New Warriors Annual (1992) 1, précédemment publiés dans SPIDER-MAN 1, MARVEL : LES GRANDES BATAILLES 7, VENOM : L'INTEGRALE 1991-1992 et 1992-1993, CARNAGE : L'INTEGRALE 1991-1993, MARVEL VISIONARIES : JOHN ROMITA SR, Strange 275-297 et inédits)

Prix : 80€