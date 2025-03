Robert Kirkman donne son avis sur le jeu video Invincible

L'année dernière, Skybound annonçait l'arrivée d'un jeu video autour de la bande dessinée Invincible. Hier, c'est Robert Kirkman qui a pris la parole sur le sujet. Voici ce qu'il a déclaré lors d'un entretien avec Dexerto :

Je ne sais pas ce que je suis autorisé à dire. C'est clairement en préparation. C'est clairement cool. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire tout ce que j'ai pu voir sur le jeu. Je vais jouer la sécurité et me contenter de dire que, de ce que j'ai vu, je suis bien plus excité par le jeu que je ne l'ai été jusque-là avec n'importe quel autre projet impliquant Invincible.