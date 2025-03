Marvel : Jeph Loeb revisite Age of Apocalypse avec un Giant-Size

Le scénariste Jeph Loeb est décidément sur tous les fronts ! Alors que nous allons le retrouver à la fin du mois chez DC Comics avec Hush #2, nous allons également le retrouver du côté de Marvel pour une revisite du titre Age of Apocalypse. L'occasion pour l'éditeur de célébrer en grande les 50 ans du célèbre numéro de Len Wein et Dave Cockrum. Le point de départ sera Kamala Khan qui va explorer des évènements du passé du monde des mutants dont Age of Apocalypse, une réalité dans laquelle Apocalypse avait pris le contrôle de la Terre (d'où le titre Age of Apocalypse... bien foutu, n'est-ce pas ? Marvel avait bien bossé le projet en amont !).

Par contre, il est important de noter que le récit principal ne sera pas écrit par Jeph Loeb mais par Collin Kelly. De son côté, Loeb sera en charge d'un récit back-up.

Giant-Size Age of Apocalypse #1 sortira le 25 juin 2025.