L'artiste Dustin Nguyen demande à Marvel d'arrêter de niq*** les créateurs

S'il y a bien une polémique provenant du milieu de la BD qui nous enterrera tous, c'est bien celui de la rémunération. Et pour cause, il est difficile de passer une année entière sans que Marvel ou DC soit pointé du doigt par un auteur pour un problème lié à l'argent. Pour cette année 2025, c'est Dustin Nguyen qui ouvre le bal et de la plus belle des manières.

Le gagnant d'un Eisner Award et co-créateur de Descender a pris à partie Marvel Comics sur Instagram avec un message on ne peut plus clair :

J'ai demandé gentiment au cours des 15 dernières années au nom de chaque artiste. Arrêtez de niquer/baiser les créateurs, vous n'obtiendrez pas d'autre couverture de ma part d'ici là.

L'artiste n'a pas hésité à ajouter qu'il était mieux à son Ancien travail, un fast-food, pour 6,25$ de l'heure et que Marvel et DC Comics étaient "les seuls à ne pas payer de royalties pour les ventes à l'étranger". Pour les intéressés, vous trouverez plus de détails sur les mots doux de l'auteur ici.