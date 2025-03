Lanterns : Nicole Ari Parker sera la mère de John Stewart

L'actrice et mannequin Nicole Ari Parker rejoint la série Lanterns de HBO selon Variety. Elle y tiendra le rôle de Bernadette, la mère de John Stewart, incarné par Aaron Pierre. Il s'agit d'un rôle récurrent pour ce personnage décrit comme étant formidable, tenace et qui n'abandonne pas. Une mère farouchement protectrice qui a travaillé toute sa vie pour s'assurer qu'elle et sa famille ne soient pas ignorées.

Pour ce qui est de l'actrice, vous l'avez peut-être déjà vue dans And just like that, Blue Streak ou encore Almost Christmas.