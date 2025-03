Invincible : Robert Kirkman a tout de suite pensé à Jeffrey Dean Morgan pour Conquest

La série Invincible n'a plus qu'un seul épisode qui le sépare de la fin de la saison 3. Mais cet avant-dernier épisode a déjà fait parlé de lui et pour cause : il met en avant un personnage qui était très attendu par les fans mais qui, en plus, est doublé par un acteur très apprécié lui aussi : Jeffrey Dean Morgan.

Il y a quelques heures, le créateur du comics Invincible, Robert Kirkman, s'est exprimé sur ce très beau casting. Voici ce qu'il a déclaré lorsqu'on lui a demandé à quel moment il a pensé à Dean Morgan pour le rôle :

Sans doute depuis le tout début de l'existence de la série... Conquest a besoin de beaucoup de nuance. Il y a énormément de personnalité dans ce personnage, même s'il est cette brute géante et puissante qui ne fait que détruire des choses. Et je savais que Jeffrey pouvait apporter cela.

A noter que l'acteur s'est également exprimé une fois encore sur le personnage, soulignant combien il était difficile de doubler Conquest d'un point de vue physique. Enfin, il a également fait une allusion à son Ancien personnage :

J'étais tout simplement ravi d'en faire partie et de donner à Steven la chance de se racheter.

Ici, Dean Morgan fait bien évidemment référence à la série The Walking Dead et plus précisément au fait que son personnage, Negan, avait tué celui de Yeun : Glenn. Ici, Yeun, qui joue le rôle titre dans l'animé Invincible a donc une chance de se "venger" puisque Conquest, incarné par Dean Morgan, est son ennemi.

Une situation d'autant plus amusante lorsque l'on sait que Yeun avait exprimé son mécontentement lorsqu'il avait appris que Kirkman avait tué son personnage dans la bande dessinée américaine.