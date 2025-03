Arnold Schwarzenegger de retour en Mr Freeze

À Gotham City, un nouveau méchant fait régner la terreur par le froid, Mister Freeze. De son vrai nom Victor Fries, cet ancien scientifique a été victime d'un accident lors de ses recherches sur la cryogénie. Il ne peut désormais plus supporter de température supérieure à 0 degré. Son objectif est de prendre la ville en otage, en échange de fonds pour financer ses recherches d'un traitement contre le syndrome de MacGregor , une maladie rare contractée par sa femme.

Alors que Batman et Robin tentent de contrecarrer les plans de Freeze, en Amérique du sud le docteur Pamela Isley devient Poison Ivy et se donne pour mission d'éradiquer l'humanité pour permettre le développement de plantes carnivores génétiquement modifiées. Assistée par Bane, un super-combattant alimenté par du venin de fleur tropicale, elle débarque à Gotham dans l'objectif de mettre son plan à exécution et s'allie avec Freeze.

Les deux super-héros devront combattre ce duo maléfique, tout en surmontant leurs désaccords et les rivalités créées par les manipulations chimiques d'Ivy. Dans leur combat, ils sont rejoints par Batgirl.