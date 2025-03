Marvel tease le retour du jumeau maléfique de Captain America : Flag-Smasher

La preview de West Coast Avengers #5 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Gerry Duggan, Danny Kim, Arthur Hesli et Joe Caramagna. Edité par Marvel, il sort ce mercredi et met en avant un affrontement entre Flag-Smasher et les West Coast Avengers.

Le double maléfique de Steve Rogers s'attaque aux West Coast Avengers et il veut du sang. L'équipe hétéroclite d'Iron man et de War Machine peut-elle survivre à un méchant qui a presque conquis le monde entier ?