Résultats du Top / Flop 2024

Pendant plusieurs semaines, vous avez été plusieurs à vous manifester afin de placer des comics sortis en 2024 dans les catégories "top" et "flop" afin de dégager les cinq meilleures et les cinq pires lectures de l'année selon les visiteurs MDCU. Aujourd'hui, il est temps de faire le point !

Premier constat, cette année, il n'y aura que du Marvel et du DC tant dans le top 5 que dans le flop 5. Autrement dit, il s'agit des éditeurs Panini Comics et Urban Comics qui se sont partagés les places des deux tops avec une présence un peu plus accrue pour Urban puisqu'il est présent à sept reprise contre trois pour Panini. Reste à savoir s'il se trouve majoritairement dans le top ou dans le flop.

Pour ce qui est du top, c'est plutôt équilibré entre les deux éditeurs. Nous avons trois Urban Comics et deux Panini Comics. La première place pour cette année est pour Wonder Woman : Hors la loi Tome 1. Concernant le flop, c'est Panini qui décroche la première place avec son Wolverine T02. Par contre, il s'agit là que de sa seule apparition dans flop. Autrement dit, les places 2 à 5 sont tenus par un tome édité par Urban Comics.

Sans plus tarder, voici les résultats :

Top :

Flop :

Alors ? Vous retrouvez-vous dans ce classement ?

Bien évidemment, nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de participer !