Razzie Award Winners 2025 : Madame Web et Joker : Folie à deux sont les grands gagnants

Comme le veut la tradition, les Razzie Award ont dévoilé leur liste des plus grandes déceptions dans le milieu du cinéma pour l'année qui vient de s'écouler. Et si les Razzie tiennent plus de la parodie qu'autre chose, on notera que, cette année, ils ont mis le doigt sur deux adaptations de comics qui, pour le coup, ont effectivement pas mal deçu : Madame Web et Joker : Folie à deux.

En effet, à eux deux, les films sont repartis avec cinq récompenses. Madame Web a obtenu les prix de "Pire film", "Pire scénario" et pire actrice pour Dakota Johnson tandis que Joker : Folie à deux a obtenu les prix de "pire suite" et de "pire duo à l'écran" pour Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

Bien sûr, pour Madame Web (et pour tout autre film Sony de l'univers Spider-man mettant en avant un super-vilain), on s'attendait à ce que le film soit de la fête. Par contre, pour Joker : Folie à deux, la surprise aura été totale. Après tout, avant que le film ne sorte, personne ne s'attendait à ce que Joker, qui a reçu un oscar, qui a été un succès critique et commercial, se casse la figure de la sorte avec sa suite.

A nouveau, les Razzie tiennent surtout de la blague. Cette news est donc, avant tout, à placer dans la catégorie "anecdote", rien de plus.