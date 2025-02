X-Men '97 : La saison 2 n'arrivera pas avant 2026

Vous avez apprécié la série animée X-Men '97 et vous avez hâte de voir la suite ? Eh bien il va falloir attendre... Le président de Marvel Télévision, Brad Winderbaum, a pris la parole sur le sujet. La suite, cela ne sera pas pour cette année. Voici ce qu'il a déclaré :

La saison 2 de X-Men '97 sera pour '26. On y travaille. C'est excitant. Ce monde des années '90 est si... Honnêtement, je n'arrive pas à croire que l'on me laisse la faire. J’ai grandi chez Marvel, comme vous le savez, j’ai passé beaucoup de temps ici, et j’ai l’impression d’avoir utilisé beaucoup d’argent pour faire revivre cette chose que j’aimais regarder après l’école. Donc, le fait que nous ayons la chance de jouer dans cet univers avec ces acteurs est, en toute honnêteté, la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce métier en premier lieu.