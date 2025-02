Chris Pratt pourrait reprendre son rôle de Star-Lord mais sous certaines conditions

Alors qu'il était sur le tapis rouge pour la première de The Electric State, Chris Pratt a été approché par nos confrères américains de comicbook. Et c'est sans surprise que ces derniers sont venus sur le sujet du MCU et de Peter Quill/Star-Lord. Et si la porte quant à un retour n'est pas fermée, le tout s'annonce compliqué. Voici ce que l'acteur a répondu :

Bien sûr, j'adorerais le faire avec James, mais il a un conflit d'intérêt qui rend la chose impossible dans l'état actuel des choses. Je ne sais pas, je suis ouvert à tout. Il faudrait un grand scénario et cela s'annonce vraiment difficile. La barre a été placée très haute.

En ce sens, la déclaration de Pratt rejoint plutôt celle de Dave Bautista aka Drax au sein du MCU qui avait déclaré il y a peu qu'il en avait fini avec son personnage mais que si James Gunn le contactait, il ne dirait pas non, ce qui s'annonce compliqué.