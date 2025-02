Captain America: Brave New World, une apparition de Hulk avait été discutée

Lors d'une interview avec Playlist, le réalisateur de Captain America: Brave New World, Julius Onah, a pris la parole concernant une apparition de Bruce Banner / Mark Ruffalo dans le film. Une question légitime lorsque l'on sait que l'univers Hulk est extrêmement représenté dans le film. Selon Onah, il s'agissait bien d'un point qui est venu sur la table à un moment. Voici ce qu'il a déclaré :

Vous faites appel à Banner - aussi génial que soit Mark Ruffalo et aussi excitant que ce soit de l’avoir - et soudain, le centre d'intérêt n'est plus Sam. La conversation a évidemment eu lieu, mais en fin de compte, j’avais l’impression que cela voulait être le film de Sam.