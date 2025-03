Daredevil: Born Again : le tournage de la saison 2 a débuté

Maj du 01/03 :

Charlie Cox nous l'avait annoncé : le tournage de la saison 2 débutera avant-même que ne soit diffusée la saison 1. Eh bien, ça y est ! Le tournage de la saison 2 a bel et bien débuté. L'annonce est tombée il y a quelques instants sur les réseaux sociaux :

Pour rappel, et pour patienter jusqu'à la diffusion de la première saison, nous avions réalisé une analyse de la bande annonce il y a quelques semaines. Pour les intéressés, c'est par ici.

- - -

Nous avons attendu longtemps le retour de Daredevil sur le petit écran mais, visiblement, nous n'aurons pas à attendre aussi longtemps pour la saison 2 de Daredevil: Born Again. On effet, il a été confirmé qu'il y aura bien une saison 2 et que celle-ci débarquera dès l'année prochaine !

Charlie Cox confirme également l'information ajoutant que le tournage de la saison 2 débutera même avant le début de la diffusion de la saison 1.

Une excellente nouvelle pour tous les fans du démon de Hell's Kitchen !