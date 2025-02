Premier aperçu de Gwen Stacy/Spider-Gwen dans Your Friendly Neighborhood Spider-man

La saison 1 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man vient tout juste de s'achever (pour les intéressés, vous trouverez d'ailleurs notre review ici) mais le teasing de la saison 2 est d'ores et déjà lancé et pas de n'importe quelle manière. En effet, un nouveau personnage vient d'être annoncé. Un personnage bien connu et apprecié de l'univers de L'Araignée : Gwen Stacy . Son visuel a déjà été rendu public et, autre surprise, visiblement, son incarnation de Spider-Gwen sera également de la fête !

Voici les images :

Pour rappel, toute la saison 1 est à présent disponible sur Disney +. Vous pouvez recommander la série (ou non), la commenter et noter les épisodes sur MDCU en passant par ici.