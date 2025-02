Your Friendly Neighborhood Spider-Man : notre avis sur la saison 1

Your Friendly Neighborhood Spider-Man vient tout juste de s'achever sur Disney + et devinez quoi ? Nous avons d'ores et déjà vu tous les épisodes disponibles ! L'animation divise, certaines décisions sont radicales mais au final... nous n'avons pas changé d'avis... ça défonce ! Et on a déjà hâte de voir débarquer la saison 2 !

Voici notre avis en détails :

