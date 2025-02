John Malkovich explique pourquoi il avait refusé les autres rôles proposés par Marvel

Et on peut le comprendre

Il y a déjà pas mal de grands noms qui ont fini par tenir un rôle plus ou moins important au sein du MCU. Et bientôt, un autre de ces grands noms pourra se rajouter à la liste : John Malkovich, qui tiendra un rôle mystère dans Fantastic Four: First steps. Pourtant, à en croire une récente interview, son nom aurait pu être ajouté à ladite liste bien plus tôt mais, jusque-là, l'acteur avait refusé toutes les offres de Marvel / Disney.

Voici ce qu'il a déclaré sur le sujet :

La raison pour laquelle je ne les ai pas fait n'avait rien à voir avec une quelconque considération artistique. Je n'avais pas du tout aimé les accords qu'ils avaient conclus. Ces films sont plutôt épuisants à faire... Si vous allez m'accrocher à une grue devant un écran vert pendant six mois, payez-moi. Vous ne voulez pas me payer, c'est cool, mais alors je ne veux pas le faire, parce que je préfère être sur scène, ou mettre en scène une pièce, ou faire autre chose.

En somme, l'argent était donc un problème, mais pas seulement. Le côté "seul devant un fond vert" semblait également le rebuter. Un argument intéressant dans le sens où il a déjà été mentionné par d'autres acteurs qui regrettaient, par exemple, de devoir tout faire en solo devant un fond vert avant de se retrouver aux côtés des autres acteurs grâce à la magie du montage.