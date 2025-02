Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto : la cover du grand final se dévoile

On vous en a parlé plus d'une fois avant la sortie du premier numéro et là, nous vous parlons d'ores et déjà de la cover du tout dernier numéro ? Eh oui... il faut dire aussi que quatre numéros, cela passe très vite ! C'est donc sans surprise que IDW Publishing et Viz Media ont annoncé la fin du crossover en dévoilant la cover finale. Une cover pleine de promesses puisque nous pouvons y voir Naruto, en équipe avec les Tortues Ninja, utiliser son rasengan sur le chef incontesté du clan des Foot : Shredder.

Voici la cover :

Pour les intéressés, sachez que nous vous avions donné notre avis sur le tout premier numéro du crossover à travers notre rubrique Les numéros #1 de la VO il y a deux mois de cela :