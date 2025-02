Un costume bien plus violent pour Absolute Batman

Comme vous le savez sans doute déjà, la série Absolute a clairement changé la donne pour les personnages de DC Comics et la trinité composée de Batman, Superman et Wonder Woman n'échappe pas à la règle. Et si le Chevalier Noir avait déjà surpris les fans par le passé, il y a de grandes chances pour que cela soit le cas une fois encore avec l'arrivée d'Absolute Batman #5.

En effet, à travers ce numéro, nous venons de découvrir une toute nouvelle caractéristique du costume de cette version de Batman et pas des moindres : un système de défense. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas la première fois, que nous avons déjà vu, par exemple, le costume donner des petites décharges électriques à quiconque tentait de retirer le masque de Batman . Sauf que cette fois, le système de défense est un peu plus... direct, voyez plutôt :

Vous l'aurez compris, Batman possède à présent un petit côté Shredder puisqu'il est capable de faire sortir des piques de ses épaules (une sorte de Batpoissonblogman). Et visiblement... c'est efficace !

De votre côté, qu'en pensez-vous ?