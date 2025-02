Combien de temps d'écran pour Red Hulk dans Captain America : Brave New World ?

Ah ! Le temps d'écran de Red Hulk ! Il s'agissait clairement d'un sujet de débat dans le sens où Harrison Ford est un visage que l'on veut montrer à l'écran et que, d'un autre côté, montrer un Red Hulk sous-entend faire des effets spéciaux et donc... de l'argent. Aussi, de nombreuses hypothèses tournaient autour du temps d'écran pour le super-vilain du film Captain America : Brave New World. A tel point que certains mentionnaient que cela ne dépasserait sans doute pas les cinq minutes.

Alors qu'en est-il au final ? Eh bien rassurez-vous, Red Hulk s'approche des dix minutes de temps d'écran. Un temps, sans surprise, surtout utilisé lors du combat final selon les dires. La durée peut sembler courte mais il ne faut pas oublier que nous parlons d'un seul et unique personnage. Ce n'est donc pas comparable aux combats titanesques des films Avengers, par exemple. Dans les faits, cette durée semble être un bon compromis donc. Reste à présent à savoir si elle sera bien utilisée.

Quoi qu'il en soit, il est important de noter que Thaddeus "Thunderbolts" Ross autrement dit, le visage "humain" de Red Hulk tenu par Ford, est très présent à l'écran. Le traitement du personnage a donc toutes les chances d'être bon.