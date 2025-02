Un trailer pour One World Under Doom

Hier sortait aux Etats-Unis le tout premier numéro de la très attendue mini-série One World Under Doom. Une série qui, pour rappel, sera l'élément central de l'event Marvel du même nom qui impactera plusieurs séries tout au long de l'année (pour plusieurs de détails, consultez notre news présente ici). Le principe : un nouveau Sorcier Suprême en la personne de Doom et de nombreux dirigeants et gourvenements qui acceptent de le suivre, plaçant, par la même occasion, les super-héros du côté de parias.

Hier, et pour accompagner la sortie du premier numéro, Marvel a également dévoilé un trailer.

Le voici :

A noter que MDCU vous proposera bientôt notre avis sur ledit premier numéro et ce, en vidéo ainsi qu'à travers un article.

De votre côté, est-ce un synopsis qui vous donne envie ?