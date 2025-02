Critics Choice Awards : Deadpool & Wolverine, The Penguin et X-Men 97 récompensés

Hier, c'était la soirée des Critics Choice Awards. Et bonne nouvelle pour les amateurs de comics que nous sommes, plusieurs adaptations sont parvenues à se dinstinguer durant l'évènement. Voici la liste des récompenses attribuées :

Deadpool & Wolverine : Best comedy (meilleure comédie)

Colin Farrell (The Penguin) : Acting Award in limited series (meilleure interprétation)

Christin Milioti (The Penguin) : Acting Award in movie made for television (meilleure interprétation)

X-Men 97 : Best Animated series (meilleure série animée)

Vous l'aurez compris, pas moins de quatre récompenses cette année et pas des moindres !