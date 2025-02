Fin de course pour Kraven, le chasseur qui ne passe même pas les 60 millions de dollars de recette

Laissé pour mort par son père à la suite d'une confrontation avec un fauve qui a mal tourné, Sergueï Kravinoff bénéficie, via la morsure du fauve, d'une force surhumaine, et fera tout pour se venger de son père et de ses sbires. Il croisera le chemin de Calypso, une sorcière maîtrisant la magie vaudou, du Caméléon et du Rhino, et auront tous quatre un ennemi commun bien des années plus tard : Spider-Man… Mais l'Étranger, une entité cosmique dont ils ne savent rien, observe leurs moindres faits et gestes.