[Sorties Comics] Vendredi 31 Janvier

Urban Comics

Peu d'être humains ont su tenir tête aux super-héros avec autant de zèle et de détermination qu'Amanda Waller. Après une carrière de machinations, et grâce à la puissance combinée de l'inarrêtable Failsafe et de la glaçante Reine Brainiac, Waller a finalement atteint son but : priver tous les héros et vilains de la planète Terre de leurs capacités métahumaines. Alors que le chaos inonde les rues et qu'une vaste campagne de désinformation fait basculer l'opinion publique de son côté, la fondatrice de la Suicide Squad déclenche une véritable guerre éclair pour faire tomber tous les super-héros, les uns après les autres. En ces heures sombres, une résistance se forme... mais ces héros impuissants peuvent-ils vraiment vaincre la Trinité du Mal et leurs implacables sbires ?

Contenu vo : Green Arrow #13-14 + Absolute Power: Free Comic Book Day 2024 + Absolute Power: Ground Zero + Absolute Power #1-2 + Superman #16 + Batman #151 + Wonder Woman #11 + Absolute Power: Task Force VII #1-3 + Green Lantern #13

Prix : 31€