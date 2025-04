[Sorties Comics] Mercredi 02 Avril

Panini Comics



Pas de note

Eve Ewing, Saladin Ahmed, Kev Walker, Martin Coccolo…



Wolverine devient la cible des symbiotes qui envahissent New York et doit supporter Deadpool le temps d’une aventure à travers le Multivers. Tornade n’a plus que quelques heures pour trouver un remède au mal qui la ronge tandis que Gorr le Massacreur de Dieux s’en prend à Jean Grey …

(Contient les épisodes US Venom War: Wolverine (2024) 1, Wolverine (2024) 3, Exceptional X-Men (2024) 3, Storm (2024) 2, Mystique (2024) 2, Sentinels (2024) 2, Phoenix (2024) 4, Fantastic Four (2022) 22 (II) et Spider-Gwen: The Ghost Spider (2024) 3 (II), inédits)

Prix : 22€