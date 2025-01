Sony et les critiques cinéma

Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la déclaration de Tony Vinciquerra, PDG sortant de Sony. En gros, selon ce dernier, les critiques font la pluie et le beau temps du cinéma. Et c'est à cause de ces critiques que les films Madame Web et Kraven le chasseur se sont cassés la gueule au box office. Est-ce vrai ? Est-ce qu'il y a véritablement une influence des critiques sur les résultats du box office ? Nous allons voir cela ensemble.

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/