Un acteur pour Sinestro dans Lanterns

Le casting de la série TV Lanterns, adaptant les comics Green Lantern , se précise. Nous avions le duo au centre de l'histoire : Aaron Pierre dans le rôle de John Stewart et Kyle Chandler dans celui de Hal Jordan . Nous savons désormais qui jouera Sinestro . Il s'agit d'Ulrich Thomsen. L'acteur est connu pour son rôle de Kai Proctor dans Banshee, et on a pu le voir dans la série scandinave Trom, ou dans The Blacklist sur NBC, Counterpart sur Starz ou The Young Pope sur HBO. Il rejoint donc les autres acteurs Kelly Macdonald (Sheriff Kerry), Garret Dillahunt (William Macon) et Poorna Jagannathan. La série sera gérée par Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King et James Hawes.