[Sorties Comics] Jeudi 23 Janvier

La violence n'est pas l'unique réponse à une vie sans espoir.

La Mer était plus vivante qu’on ne l’imaginait, elle s’est levée un jour, submergeant le monde.



Voici l’histoire de trois enfants survivants, perdus, mais réunis autour de changements physiques et mentaux provoqués par la terrible marée. Trois enfants désireux de ne plus jamais nuire à aucune créature vivante.



Anzuelo est le nouveau roman graphique, poétique et ambitieux développé durant trois ans par la dessinatrice et lauréate d’un Eisner Award Emma Ríos (Pretty Deadly, Mirror, I.D.).

Prix : 20.99€