Chris Claremont de retour sur l'univers des X-Men

Voilà une bien bonne nouvelle pour débuter le mois de janvier ! Vous ne rêvez pas, le légendaire Chris Claremont va faire son retour du côté de Marvel et plus particulièrement du côté des mutants ! Il sera accompagné de Damian Couceiro pour le dessin afin de lever le voile sur les aventures de Wolverine et Kitty au Japon.

Voici ce qu'a déclaré le scénariste sur le sujet :

C'est vraiment super de retourner sur cet arc, d'autant plus que cela sera mis dessiné par un merveilleux artiste, Damian Couceiro. C'est l'histoire de ce qui se passe entre la fin de la mini-série originelle Kitty Pride and Wolverine et le retour de Logan et Pryde au bercail pour rejoindre les X-Men. Cinq numéros, plus qu'une histoire simple, agrémentés de nombreuses surprises.

Pour rappel, bien qu'il n'ait pas créé les X-men, nombreux sont les spécialistes qui s'accordent à dire que Chris Claremont a créé l'univers des X-Men que nous connaissons aujourd'hui et pour cause : un run historique de 16 ans sur le titre Uncanny X-Men, des arcs mémorables et des idées utilisées aujourd'hui encore. Dans ces conditions, difficile de ne pas saluer le travail effectué. Du côté de Damian Couceiro, cela ne sera pas une grande première non plus chez les mutants puisqu'il était déjà intervenu sur X-Men Unlimited.

Le premier numéro est prévu pour le mois d'avril.