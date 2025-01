Le costume noir présent dans Spider-Man au cinéma ?

Des rumeurs récentes suggèrent que Peter Parker, interprété par Tom Holland, pourrait revêtir le célèbre costume noir dans le prochain film "Spider-Man 4". SCette information a été partagée par le scooper @MyTimeToShineH sur la plateforme X, affirmant que "Peter AURA le nouveau costume dans Spider-Man 4".

Le costume noir, introduit dans les bandes dessinées de Spider-Man, est connu pour ses origines extraterrestres et son influence sur le comportement de Peter Parker . Dans le film "Spider-Man: No Way Home", Peter adopte un costume rouge et bleu classique inspiré de ses précédentes tenues et de celles des variantes de Spidey interprétées par Tobey Maguire et Andrew Garfield. L'introduction du costume noir pourrait donc marquer un tournant significatif dans l'évolution du personnage.

Le film "Spider-Man 4" est officiellement prévu pour une sortie le 24 juillet 2026, avec Destin Daniel Cretton, réalisateur de "Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux", à la direction. Le tournage devrait débuter à l'été 2025.

Tom Holland a exprimé son enthousiasme pour le script, déclarant : "Zendaya et moi l'avons lu ensemble et nous étions parfois en train de sauter dans le salon." Il a ajouté que le film serait "digne du respect des fans" et apporterait une perspective nouvelle à la franchise.

Bien que ces informations soient encore au stade de rumeurs, l'idée de voir Spider-Man arborer le costume noir suscite déjà l'excitation parmi les fans. Il faudra toutefois attendre des confirmations officielles pour savoir si cette transformation se concrétisera dans le prochain opus de la saga.